Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «железнодорожников» в матче Российской премьер-лиги с «Факелом» (1:0).

- Вам не показалось, что «Локо» отскочил?

- Я бы так не сказал, игра больше тянула на ничейный результат. Грамотные замены в концовке и реализация сыграли за хозяев. Миранчук вышел и здорово сыграл, «Факел» же свои моменты не реализовал. У Камано еще был момент в первом тайме. Конечно, нападение команды в отсутствие Дзюбы и Пиняева выглядит скудно, но оборона команды радует. Снова сыграли на ноль, игроков можно похвалить. В отсутствии лидеров тяжело играть.

- Вы сказали, что без Дзюбы и Пиняева нападение выглядит скудно. Команда так сильно от них зависит?

- В атаке да, их не хватает. Когда Дзюба и Пиняев выходили на поле вместе с Глушенковым, все выглядело иначе. Изидор пока не готов выходить в стартовом составе, ему лучше выходить на замену пока что. Тренерскому штабу есть на что обратить внимание.