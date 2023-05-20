«Локомотив» близок к продлению контракта с Бариновым

Московский «Локомотив» близок к пролонгации трудового соглашения с хавбеком Дмитрием Бариновым. Об этом рассказал Юрий Нагорных, который возглавляет совет директоров в московском клубе.

«Переговоры с Бариновым тоже находятся на финальной стадии», - сказал Нагорных представителям СМИ.

Отметим, что 26-летний Баринов проводит в «Локомотиве» всю свою карьеру и является капитаном команды.

Нагорных также сказал, что на финишной прямой находятся переговоры «железнодорожников» с Артёмом Дзюбой. Из-за проблем со здоровьем нападающий пропустил два последних матча. Дзюба должен восстановиться к дерби против «Динамо», которое состоится 28 мая.

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