Дюрица назвал лучшего нападающего РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица высказался о форварде «железнодорожников» Артёме Дзюбе.

«Локомотив» очень впечатлил во второй части чемпионата. Нельзя кого-то выделять в особую категорию. Но, конечно, Артём очень хорошо играет и принес много пользы «красно-зеленым». Сейчас Дзюба — лучший нападающий РПЛ», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

После 27 туров «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 36 очков.