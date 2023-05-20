Галактионов рассказал, когда вернётся Дзюба

Артём Дзюба пропустил два последних матча «Локомотива» из-за проблем со здоровьем. Комментарий по поводу состояния 34-летнего нападающего дал главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов.

«Нам не хватило немного времени, чтобы он сегодня сыграл. Надеемся, что Дзюба начнёт работать в общей группе на этой неделе. Он будет готов сыграть против «Динамо», - сказал Галактионов журналистам.

Матч «Динамо» - «Локомотив» пройдёт в воскресенье, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В девяти матчах чемпионата России за «Локомотив» Артём Дзюба забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.