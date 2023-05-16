Шалимов: «Иван Игнатьев совершенно не впечатляет – его просто не видно»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов поделился мыслями о московском «Локомотиве». «Железнодорожники» минувшим воскресеньем гостили у самарских «Крыльев Советов», игра завершилась ничьей – 1:1.

Примечательно, что «Локо» прибыл в Самару без своего главного оружия в атаке – Артёма Дзюбы, его подменяли Иван Игнатьев и Вильсон Изидор.

«У «Локо» отмечу Изидора — очень качественный гол, хорошо разобрался на выходе один на один. Ваня Игнатьев не впечатляет совершенно, его просто не видно. И речь даже не о голевых моментах, а о сохранении мяча», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

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