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Полузащитник «Факела» Квеквескири: Мы не заслуживали поражения от «Локомотива»

20 Мая 2023 • 16:41 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Факел
окончен

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о поражении в матче 28-го тура Российской премьер-лиги от московского «Локомотива».

Футболист отметил, что его команде нужно было набирать очки, ведь все прекрасно видели, что по игре поражение было незаслуженным.

«Чуть‑чуть нам не повезло, наша реализация нас подвела сегодня. Они воспользовались индивидуальным мастерством Миранчука, который сделал матч», - приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».

Напомним, что единственный мяч в игре забил Антон Миранчук на 87-й минуте.

«Факел» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Ираклий Квеквескири
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