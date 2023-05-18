Канчельскис: «Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в «Спартак».

Канчельскис назвал 34-летнего футболиста лучшим нападающим РПЛ прямо сейчас, отметив при этом, что его возвращение в «Спартак» выглядит маловероятным из-за непростых отношений футболиста с болельщиками «красно-белых».

«Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно — у него очень сложные отношения с болельщиками», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня текущего года.