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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Изидор очень соскучился по футболу»

19 Мая 2023 • 19:35 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
Через 17 ч. 41 мин.

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о форварде его команды Вильсоне Изидоре. Француз, напомним, активно радует болельщиков своей команды голами, забивая в РПЛ уже на протяжении четырёх официальных матчей подряд.

«Изидор очень соскучился по футболу, так как много пропустил из-за травмы. То, что он обладает определенным классом и мастерством, это понятно. Своей игрой он дополняет нашу команду», - рассказал Галактионов «Матч ТВ».

Только за последний месяц Изидор забил по голу в ворота ЦСКА, «Химок», «Сочи» и самарских «Крыльев Советов». В грядущем, 28-м туре Премьер-лиги «Локомотив» встретится с воронежским «Факелом».

Изидор забил в пятом матче подряд после выхода на замену

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Вильсон Изидор
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ФАКЕЛ
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