Булыкин: В следующем сезоне «Локомотив» вернётся на тот уровень, который показывал несколько лет назад

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал об игре столичного клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что не смотрел матч против «Факела» (1:0), однако после зимней паузы столичный клуб показывает невероятный футбол, также он ожидает, что в ближайшее трансферное окно будут перемены в составе.

«Думаю, что в следующем сезоне команда вернется на тот уровень, который показывала несколько лет назад, когда билась за призовые места и за победу в Кубке России», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Локомотив» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.