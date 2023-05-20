«Локомотив» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 28-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Миранчук Антон87'
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Кузьмичёв Иван• 61'Погостнов Егор• 46'Тикнизян Наир 50'57' (Митай Марио (57') •Баринов Дмитрий• 26'Карпукас Артём•Камано Франсуа58' (Раков Вадим (58') •Глушенков Максим 80'88' (Пиняев Сергей (88') •Жемалетдинов Рифат71' (Миранчук Антон (71') •Изидор Вильсон70' (Игнатьев Иван (70')
Свинов Илья•Морозов Евгений•Божин Сергей•Калинин Игорь•Брахими Мохамед63' (Черов Василий (63') •Якимов Вячеслав56' (Квеквескири Ираклий (56') •Акбашев Роман•Мендель Андрей•Альшин Ильнур•Гонгадзе Георгий64' (Рабеи Реда (64') •Аппаев Хызыр
20 мая. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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