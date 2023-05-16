В Госдуме рассказали о деталях законопроекта об интеграции новых регионов в систему российского спорта.

Депутат Государственный Думы Дмитрий Свищёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о целях законопроекта об интеграции ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в систему российского спорта.

- Новый законопроект об интеграции присоединённых регионов в систему российского спорта будет рассмотрен завтра?

- Да, всё верно. Представители министерства предложили такую инициативу, профильный комитет по спорту предварительно её поддержал.

- Что будет регулировать закон, если его примут?

- Он создан для установления связи между спортивными ведомствами в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье с остальными российскими спортивными ведомствами. Нам необходимо создать такую систему.

- Речь ведь идёт не только о футболе, но и о других видах спорта?

- Речь идёт о всех видах спорта. Мы говорим, о том, что на новых территориях нужно в том числе создать единую систему поддержки физкультуры и спорта.

Григорий Петерсон