В Госдуме рассказали о деталях законопроекта об интеграции новых регионов в систему российского спорта.
Депутат Государственный Думы Дмитрий Свищёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о целях законопроекта об интеграции ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в систему российского спорта.
- Новый законопроект об интеграции присоединённых регионов в систему российского спорта будет рассмотрен завтра?
- Да, всё верно. Представители министерства предложили такую инициативу, профильный комитет по спорту предварительно её поддержал.
- Что будет регулировать закон, если его примут?
- Он создан для установления связи между спортивными ведомствами в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье с остальными российскими спортивными ведомствами. Нам необходимо создать такую систему.
- Речь ведь идёт не только о футболе, но и о других видах спорта?
- Речь идёт о всех видах спорта. Мы говорим, о том, что на новых территориях нужно в том числе создать единую систему поддержки физкультуры и спорта.
Григорий Петерсон
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