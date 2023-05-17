Галактионов рассказал, какие футболисты нужны «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о трансферных целях московского клуба. По словам специалиста, он понимает, какие позиции команды нуждаются в усилении.

«Нам нужны футболисты, которые усилят команду и дадут следующий шаг в развитии», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».

Также Галактионов похвалил французского нападающего Вильсона Изидора, который недавно восстановился от травмы и сейчас показывает достойный уровень игры.

После 27 туров РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 20 мая против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.