Сенников рассказал, сколько лет Дзюба сможет быть полезным «Локомотиву»

Опытный форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба стал одним из открытий весенней части текущего сезона РПЛ. Бывший защитник «железнодорожников» Дмитрий Сенников порассуждал о том, сколько времени 34-летний нападающий сможет быть полезным своему клубу в будущем.

«Сейчас всё идёт к тому, чтобы стороны продлили контракт. Полагаю, Артём этого хочет сам – в команде новой он себя нашёл, в него верит тренер, есть взаимопонимание с партнёрами. Год или два Дзюба ещё будет приносить пользу «Локомотиву», - рассказал Сенников «Чемпионату», пояснив, что сейчас Дзюба продолжает быть одним из ключевых игроков своей команды и менять клубу ничего не нужно.

Сегодня вечером появился слух, что нападающего хочет переманить к себе казанский «Рубин».