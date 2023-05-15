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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников рассказал, сколько лет Дзюба сможет быть полезным «Локомотиву»

15 Мая 2023 • 18:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Опытный форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба стал одним из открытий весенней части текущего сезона РПЛ. Бывший защитник «железнодорожников» Дмитрий Сенников порассуждал о том, сколько времени 34-летний нападающий сможет быть полезным своему клубу в будущем.

«Сейчас всё идёт к тому, чтобы стороны продлили контракт. Полагаю, Артём этого хочет сам – в команде новой он себя нашёл, в него верит тренер, есть взаимопонимание с партнёрами. Год или два Дзюба ещё будет приносить пользу «Локомотиву», - рассказал Сенников «Чемпионату», пояснив, что сейчас Дзюба продолжает быть одним из ключевых игроков своей команды и менять клубу ничего не нужно.

Сегодня вечером появился слух, что нападающего хочет переманить к себе казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Сенников
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