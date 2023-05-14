«Локомотив» провёл один из худших матчей за два года по ожидаемым голам

Московский «Локомотив» сегодня увёз ничью из Самары, разойдясь миром в этом городе на Волге с местными «Крыльями Советов» - 1:1, на гол Дмитрия Цыпченко ответил Вильсон Изидор.

Любопытно, что если смотреть на показатель ожидаемых голов xG (он составил 0,28), то такого низкого результата у «Локо» не было даже в эпоху немцев. А более низкий xG в последний раз «Локомотив» демонстрировал свыше двух лет назад – в игре против ЦСКА (0,27).

Благодаря ничьей «Локомотив» набрал 36 очков в турнирной таблице, московский клуб занимает девятое место. «Крылья» сражаются за выживание и набрали ценный балл – теперь их у самарцев 26, отрыв от зоны стыковых матчей – два балла.