Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в эксклюзивном комментарии для сетевого избавления «Евро-Футбол.Ру» оценил решение руководства «бело-голубых» отправить в отставку главного тренера команды Славишу Йокановича.

- Месяц назад вы сказали, что клубу пока рано увольнять Славишу Йокановича, это произошло только вчера. Думаете, решение не запоздало?

- Перед тренером в начале сезона стояла задача либо выиграть Кубок России, либо войти в тройку в чемпионате страны. Ни с тем, ни с другим он не справился. Наверное, на принятие решения повлияло в том числе и то, что команда уступила в матче столетия «Факелу» и сейчас разгромно проиграла «Ахмату». Также надо не упускать из вида финансовую составляющую контракта и пункт об автоматическом продлении соглашения.

Григорий Петерсон