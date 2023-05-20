В «Локомотиве» рассказали о будущем Изидора

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем нападающего Вильсона Изидора.

Спортивный деятель отметил, что клуб плотно работает с форвардом.

«С Изидором мы плотно работаем, он наш игрок. В ближайшее время ответим на вопрос, останется ли он на следующий сезон», - приводит слова Нагорных Sport24.

Напомним, что французский нападающий в зимнее трансферное окно мог перебраться в «Лион».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Изидор принял участие в 18 встречах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.