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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» прервал победную серию «Факела», забив усилиями «свежих» игроков

20 Мая 2023 • 15:56 Комментировать (1)
Локомотив Москва
1:0
Факел
окончен

«Локомотив» и «Факел» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 20 мая на стадионе «РЖД Арена».

Протокол игры  
Локомотив Москва1:0Факел
(1:0) Миранчук Антон87'  
Лантратов ИльяНенахов МаксимКузьмичёв Иван  61'Погостнов Егор  46'Тикнизян Наир  50' 57' (Митай Марио ( 57') Баринов Дмитрий  26'Карпукас АртёмКамано Франсуа 58' (Раков Вадим ( 58') Глушенков Максим  80' 88' (Пиняев Сергей ( 88') Жемалетдинов Рифат 71' (Миранчук Антон ( 71') Изидор Вильсон 70' (Игнатьев Иван ( 70')
Запасные: ГилермеКуликов ДаниилСмольников ИгорьМарадишвили КонстантинЩетинин МихаилХудяков Даниил
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейКалинин ИгорьБрахими Мохамед 63' (Черов Василий ( 63') Якимов Вячеслав 56' (Квеквескири Ираклий ( 56') Акбашев Роман 89' (Максимов Максим ( 89') Мендель Андрей 88' (Магаль Руслан ( 88') Альшин ИльнурГонгадзе Георгий 64' (Рабеи Реда ( 64') Аппаев Хызыр
Запасные: Суслов КириллСмирнов МихаилГородовой АлексейБрызгалов СергейИвахнов МатвейМастерной Владислав
20 мая. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Вильсон Изидор, четыре матча подряд забивавший, выходя на замену, наконец-то заслужил место в стартовом составе «Локомотива». Вернулся в основу и Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков, вместе с Франсуа Камано составившие мощную атакующую группу. Артём Дзюба травмирован, Сергей Пиняев восстановился, но вместе с Антоном Миранчуком начал матч на скамейке запасных.

Именно эти ребята и создали первый голевой момент: Рифат Жемалетдинов великолепно сыграл на левом фланге, на паузе убрав двух соперников и забросив мяч на Камано. Франсуа в касание пробил из убойной позиции, но в створ не попал. В ответ сверкнул Ильнур Альшин – сам он сместился с фланга в центр и прицельно пробил, направив мяч чуть-чуть выше перекладины. «Факел» вообще вёл себя смело. Даже забил первым.

После углового Аппаев продлил полёт мяча на Гонгадзе, а Георгий прошил Лантратова, слегка начудившего в том эпизоде, но гол всё равно не засчитали. Хызыр подыграл себе рукой, оформляя результативную передачу. «Локомотив» же решил чуть успокоить темп игры, чтобы куражный «Факел» не продлил своих подвигов. Скорости упали, до перерыва команды отбегали без явных голевых возможностей.

Да и после перерыва ситуация не изменилась. «Факел» играл активнее, интереснее, «Локомотив» больше владел мячом, но выглядел инертно. В середине второго тайма воронежцы наконец разожгли игру: Ираклий Квеквескири выполнил отличный заброс в штрафную «Локомотива», Василий Черов в касание прострелил на Романа Акбашева, а тот из убойной позиции пробил над перекладиной.

Галктионов следом выпустил Миранчука с Игнатьевым, и Антон придумал неплохой момент. Пяткой полузащитник «Локо» сыграл на Карпукаса, ворвавшегося в штрафную площадь. Артём пробил плотно, однако Свинов уверенно парировал, допустив лишь угловой. «Факел» ответил максимально звонко: Реда Рабей с дальней дистанции пальнул очень сильно, Лантратов лишь провожал мяч взглядом, но тот врезался в перекладину, а добивание у Хызыра Аппаева не получилось.

Ближе к победе был «Факел», можно сказать, даже заслужил её, но на последних минутах пропустили именно воронежцы. В позиционной атаке сработали замены. Раков обостряющей передачей нашёл Миранчука, Антон на замахе убрал защитника и пробил точно в угол – 1:0. «Локомотив» побеждает и прерывает удачную серию «Факела», доселе победившего три раза подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел
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Комментарии (1)
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Ando Loko
20 Мая 2023 в 16:15
Как же скучно стало следить за РПЛ...
Команды со 2 по 12 место вообще не интересны, копошатся там чего то, толкаются... Ладно чемпион, ладно вылетевшие и команды 13-14 мест борются, за ними есть резон следить.
Но смотреть на болото, где абсолютно плевать 4 место или 10...
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