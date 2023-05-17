Вратарь «Факела» Свинов рассказал о своём отношении к критике

Вратарь «Факела» Илья Свинов рассказал о том, как он воспринимает критику в свой адрес.

«К конструктивной критике отношусь хорошо, она помогает. Даже если слова подобраны жёстко, ты всё равно можешь что-то для себя почерпнуть. А есть критиканство — это уже совсем другое дело», — цитирует Свинова пресс-служба воронежского клуба.

22-летний футболист признался, что перестал читать комментарии в социальных сетях, хотя раньше он это делал регулярно.

Напомним, что Свинов принадлежит «Спартаку», а за «Факел» он выступает на правах аренды. В текущем розыгрыше РПЛ вратарь провёл 21 матч, пропустил 32 гола и в семи встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.