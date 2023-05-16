Гоцук: «Атмосфера стадиона в Воронеже – лучшая в России»

Защитник ФК «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился впечатлениями от выезда своей команды в Воронеж. Напомним, что в 27-м туре РПЛ нижегородцы потерпели болезненное поражение в гостях от прямого конкурента, которым является «Факел» - 0:1. Воронежская команда благодаря победе выбралась из зоны стыковых матчей на 12-е место.

«Я бы сказал, что в Воронеже лучшая футбольная атмосфера в России, сто процентов. Болельщики «Факела» дарили энергию, заряжали не только свою команду, но и нас. «Факел» сейчас с отрывом на первом месте по атмосфере на стадионе», - признался Гоцук «РБ Спорт».

В 28-м туре РПЛ «Факелу» предстоит на выезде сразиться с московским «Локомотивом», а «Пари НН» ожидает домашний поединок с «Сочи».

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