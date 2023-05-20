В «Локомотиве» заявили, что переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы, который не принял участие в двух последних матчах, а также о ходе переговоров по продлению контракта.

Спортивный деятель отметил, что форвард восстановливается, и всё идёт по плану, чтобы не усугубить травму тренер предоставил ему отдых.

«Рубин»? Думаю, в Казани Дзюбу вы не увидите.

Наши переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой», - приводит слова Нагорных Sport24.

Напомним, что Дзюба подписал соглашение со столичным клубом в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.