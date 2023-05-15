Казанский «Рубин» предложит нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе контракт по схеме «1+1».

Согласно информации «Матч ТВ», по соглашению Дзюба будет получать в казанской команде 1,5 млн евро в год. Источник уточняет, что менеджмент «Рубина» планирует сделать из опытного форварда лидера команды. К тому же, переезд Дзюбы в Казань прибавит посещаемости домашних матчей казанцев.

Напомним, что на данный момент Дзюба принадлежит московскому «Локомотиву» - в стан «железнодорожников» форвард попал в прошедшем феврале. Однако новый контракт с «Локо» нападающий пока не подписал.

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