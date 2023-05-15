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«Рубин» предложит Дзюбе контракт слухи

15 Мая 2023 • 18:08 Комментировать (2)
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Казанский «Рубин» предложит нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе контракт по схеме «1+1».

Согласно информации «Матч ТВ», по соглашению Дзюба будет получать в казанской команде 1,5 млн евро в год. Источник уточняет, что менеджмент «Рубина» планирует сделать из опытного форварда лидера команды. К тому же, переезд Дзюбы в Казань прибавит посещаемости домашних матчей казанцев.

Напомним, что на данный момент Дзюба принадлежит московскому «Локомотиву» - в стан «железнодорожников» форвард попал в прошедшем феврале. Однако новый контракт с «Локо» нападающий пока не подписал.

Галактионов хочет сохранить Дзюбу

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Артём Дзюба трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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KLINSMANN
15 Мая 2023 в 18:16
Солидная ЗП. Можно несколько Рубинов купить
ингерман
15 Мая 2023 в 18:16
ай саусем рехнулесь что ля.. пущай в лохомоцах пылиц.. в следущим сезоне он стухнец уже полнастью.. хе-хе.. )))
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