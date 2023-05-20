Игрок «Факела» разулся в микст-зоне в ходе спора с Бариновым

В субботу «Локомотив» обыграл на своём поле «Факел» со счётом 1:0. После игры в микст-зоне полузащитник московской команды Дмитрий Баринов обратился к игроку воронежцев Игорю Калинину. Капитан «железнодорожников» попросил Калинина больше не симулировать.

- Посмотри, это вторая жёлтая, - сказал Калинин, разуваясь.

- Там ничего не было. Это тебе Раков наступил в борьбе, - ответил Баринов.

- Какой Раков? Это вторая жёлтая, - сказал игрок «Факела».

«Локомотив» за счёт набора трёх очков поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч, против «Динамо», команда проведёт 28 мая.