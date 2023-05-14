Изидор забил в пятом матче подряд после выхода на замену

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор сегодня порадовал болельщиков «железнодорожников» очередным голом. Француз поразил ворота самарских «Крыльев Советов» и добыл для команды одно очко, в итоге матч завершился со счётом 1:1.

Примечательно, что Изидор забивает уже в пятом матче подряд после своего выхода на поле на замену. Таким образом, он повторил рекорд РПЛ – до сегодняшнего дня такое удавалось только форварду «Анжи» Ласина Траоре в сезоне-2012/13, сообщает Opta Sports.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что хотят сохранить нападающего, который зимой был уже на волоске от перехода в «Лион».

О том, как развивались события первого матча игрового дня в РПЛ, читайте в нашем обзоре.