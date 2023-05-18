Сенников: В следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за чемпионство

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился комментарием об игре «железнодорожников» под руководством Михаила Галактионова.

«Мне нравится команда в весенней части чемпионата. Сейчас у «Локомотива» есть почти все, чтобы бороться в следующем году за чемпионство! Главное — не растерять, что сейчас имеем, и усилить две или три позиции, как это сделали зимой», — приводит слова Сенникова Legalbet.

После 27 туров «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 36 набранных очков. В оставшихся матчах сезона «железнодорожники» встретятся с «Факелом», «Динамо» и «Торпедо».