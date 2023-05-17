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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Консультации по Дзюбе были со многими людьми»

17 Мая 2023 • 13:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о переходе в московский клуб 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы минувшей зимой.

По словам Галактионова, перед приглашением футболиста он советовался со многими людьми, включая бывшего наставника ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Консультации по Дзюбе были со многими людьми. Самое главное — коммуникация с ним, когда он услышал наши требования и видение. Естественно, со Слуцким я тоже общался по Артёму», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт нападающего с «красно-зелёными» рассчитан до конца июня нынешнего года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Артём Дзюба Михаил Галактионов
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