Галактионов: «Консультации по Дзюбе были со многими людьми»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о переходе в московский клуб 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы минувшей зимой.

По словам Галактионова, перед приглашением футболиста он советовался со многими людьми, включая бывшего наставника ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Консультации по Дзюбе были со многими людьми. Самое главное — коммуникация с ним, когда он услышал наши требования и видение. Естественно, со Слуцким я тоже общался по Артёму», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт нападающего с «красно-зелёными» рассчитан до конца июня нынешнего года.