Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Это здорово, когда в команде есть такой игрок. Представьте, что есть в команде Дзюба, который сегодня не может сыграть, и не было бы Изидора... И что тогда делать? Это к разговору о взаимозаменяемости, как в «Зените», например. Не может Сергеев? Кассьерра заменит и так далее. Это замечательно», — сказал Мостовой.

22-летний француз после травмы лодыжки сыграл всего лишь четыре матча во второй половине сезона-2022/23 и во всех матчах отличился голами. Действующее соглашение между Изидором и «железнодорожниками» рассчитано до лета 2026 года.