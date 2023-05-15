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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Здорово, когда в команде есть такой игрок как Изидор» эксклюзив

15 Мая 2023 • 18:45 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Это здорово, когда в команде есть такой игрок. Представьте, что есть в команде Дзюба, который сегодня не может сыграть, и не было бы Изидора... И что тогда делать? Это к разговору о взаимозаменяемости, как в «Зените», например. Не может Сергеев? Кассьерра заменит и так далее. Это замечательно», — сказал Мостовой.

22-летний француз после травмы лодыжки сыграл всего лишь четыре матча во второй половине сезона-2022/23 и во всех матчах отличился голами. Действующее соглашение между Изидором и «железнодорожниками» рассчитано до лета 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Мостовой РПЛ Вильсон Изидор Матео Кассьерра
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