Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», может сменить клубную прописку предстоящим летом.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в услугах 19-летнего хавбека заинтересованы «Зенит», «Динамо» и «Локомотив». По информации источника, выкуп контракта игрока у «Сочи» обойдется клубам в 200 миллионов рублей (около 2,4 млн евро).

Отмечается, что сам Коваленко больше склоняется к переходу в стан «железнодорожников», ведь он уже знаком с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

В текущем сезоне футболист провел 30 матчей с учетом всех турниров, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Контракт Коваленко с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро.