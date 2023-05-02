«Локомотив» пытается избавиться от Педриньо

Несколько дней назад «Сан-Паулу» расторг договор аренды с вингером Педриньо. Ранее футболист оказался в центре скандала – его подозревают в домашнем насилии в отношении бывшей девушки.

По факту Педриньо вернулся в «Локомотив», однако в Москве на 23-летнего футболиста не рассчитывают. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «железнодорожники» пытаются избавиться от Педриньо. В настоящий момент клуб ищет варианты по трансферу игрока в Бразилии, Италии, Испании и Португалии.

За «Локомотив» Педриньо успел провести девять матчей. В них бразилец записал на свой счёт четыре гола.