Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якимов: «Краснодару» уже давно пора взять свой первый титул»

15 Мая 2023 • 10:28 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился мнением о том, сумеет ли «Краснодар» выиграть Кубок России. Напомним, что Якимов является воспитанником этого южного клуба.

«Думаю, да. Уже давно пора взять свой первый титул. Буду смотреть и болеть за «Краснодар», — цитирует Якимова «РБ Спорт».

Напомним, что в финале Пути регионов «Краснодар» сыграет с «Уралом». Этот матч состоится 17 мая и начнётся он в 19:30 по московскому времени.

Также Якимов отметил, что с приходом Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела» глобальных изменений в игре воронежского команды не произошло. После 27 туров РПЛ «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар Вадим Евсеев Вячеслав Якимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
10:42 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» Савин: «Вывести команду в РПЛ Клотет может»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Динамо» не ошибётся, если пригласит Личку»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Якимов: «Краснодару» уже давно пора взять свой первый титул»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Шалимов — об отставке Йокановича: «У руководства «Динамо» могло лопнуть терпение»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: «Устал от частых пенальти в ворота «Торпедо»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Давно нужно было уволить Йокановича»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Рыбус допустил свой возможный уход из «Спартака»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Мор назвал сильные качества Дзюбы
09:34 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир объяснил неудачи «Динамо»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири прокомментировал победу «Факела» над «Пари НН»
09:28 · Россия. Премьер-лига
Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ
09:16 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — об отставке Йокановича: «Это логичное решение»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Чернышов объяснил, почему «Динамо» уволило Йокановича
07:34 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Не удивлюсь, если Слуцкий будет в «Динамо»
07:29 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис отреагировал на отставку тренера в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем