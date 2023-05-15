Якимов: «Краснодару» уже давно пора взять свой первый титул»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился мнением о том, сумеет ли «Краснодар» выиграть Кубок России. Напомним, что Якимов является воспитанником этого южного клуба.

«Думаю, да. Уже давно пора взять свой первый титул. Буду смотреть и болеть за «Краснодар», — цитирует Якимова «РБ Спорт».

Напомним, что в финале Пути регионов «Краснодар» сыграет с «Уралом». Этот матч состоится 17 мая и начнётся он в 19:30 по московскому времени.

Также Якимов отметил, что с приходом Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела» глобальных изменений в игре воронежского команды не произошло. После 27 туров РПЛ «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.