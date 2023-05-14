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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» и «Пари НН» выдали худший матч в сезоне по числу ударов

14 Мая 2023 • 21:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Сегодня вечером воронежский «Факел» обыграл прямого конкурента, нижегородский «Пари НН» - 1:0. Как сообщает Opta, в прошедшем в Воронеже матче команды нанесли в общей сумме лишь 12 ударов по воротам – это худший результат в рамках отдельно взятого матча Премьер-лиги в этом сезоне.

Напомним, благодаря победе «Факел» набрал 27 очков и выбрался из зоны стыковых матчей. Теперь воронежский клуб идёт на 12-м месте. «Пари НН» остаётся на 14-й строчке, у подопечных Сергея Юрана – 23 набранных очка.

О том, как проходил богатый на события матч аутсайдеров РПЛ, читайте в нашем обзоре.

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