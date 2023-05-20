Игрок «Локомотива» Ненахов: «В первом круге мы были безобразные, сейчас находимся в хороших кондициях»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался после победы над «Факелом» (1:0) в 28-м туре чемпионата России.

«Сейчас мы стали сильнее. В первом круге мы были безобразные, сейчас мы набрали форму, находимся в хороших кондициях. «Факел» как был сильный, упертый, так и остался. Как оценю свою игру? Мне понравилось, хорошо сыграл», — цитирует Ненахова Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

На данный момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков.