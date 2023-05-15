Источник: Приоритет Дзюбы – остаться в «Локомотиве»

Российский форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба не хотел бы менять клуб и планирует остаться в своей нынешней команде.

Напомним, сегодня днём стало известно, что казанский «Рубин» хотел бы переманить Дзюбу к себе в команду и сделать из нападающего лидера коллектива. Как сообщает «Матч ТВ», сейчас «Локомотив» ведёт с Дзюбой активные переговоры о новом контракте и не рассматривает всерьёз варианты с другими командами.

В текущем сезоне Дзюба за три весенних месяца заработал в «Локомотиве» 12 очков по системе «гол+пас». На его счету восемь забитых мячей и четыре ассиста.

«Рубин» предложит Дзюбе контракт