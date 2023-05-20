«С иноагентами не разговариваю»: Евсеев отказался отвечать на вопрос журналиста немецкого издания

В субботу «Факел» проводил гостевой матч против «Локомотива» в рамках 28-го тура чемпионата России. Воронежская команда проиграла со счётом 0:1 и осталась на 12-й строчке в турнирной таблице.

После игры журналист немецкого издания Kicker задал тренеру «Факела» Вадиму Евсееву вопрос о том, не вылетит ли его команда из топ-дивизиона России. Наставник «огнеопасных» отказался давать прямой ответ.

«Я с иноагентами не разговариваю», - сказал Евсеев, чьи слова приводит телеграм-канал «Первый спорт».

В двух оставшихся турах Премьер-лиги «Факел» сыграет против «Крыльев Советов» (дома) и «Зенита» (на выезде).