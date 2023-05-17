Галактионов рассказал о состоянии Дзюбы

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу состояния форварда команды Артёма Дзюбы.

Как известно, Дзюба пропустил последний матч «Локомотива» против «Крыльев Советов» (ничья 1:1).

«Пиняев занимается в общей группе полноценно, а Дзюба – дозированно. Мы понимаем его состояние, оценивать его будем ближе к игре», - сказал Галактионов журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 20 мая, - против «Факела» на своём поле.

После февральского перехода в «Локомотив» Дзюба провёл в чемпионате России девять матчей, в которых забил восемь голов.