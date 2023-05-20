Известен срок нового контракта Дзюбы в «Локомотиве»

«Локомотив» близок к продлению контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. После победы над «Факелом» (1:0) в московском клубе сообщили, что переговоры уже вышли на финишную прямую.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», новый контракт Дзюбы будет рассчитан на один сезон. В нём будет прописана опция продления ещё на год. Она активируется автоматически при выполнении футболистом определённых условий.

Артём Дзюба оказался в «Локомотиве» в феврале. С тех пор 34-летний нападающий провёл в чемпионате России девять матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.