Стало известно, когда «Локомотив» выйдет из отпуска

Стало известно, когда московский «Локомотив» выйдет из отпуска и начнёт подготовку к следующему футбольному сезону.

Так, столичный клуб завершит свой летний отпуск 18 июня. В этот день команду ждёт углублённое медобследование, а уже на следующий день подопечные Михаила Галактионова отправятся на базу в Баковку, пишет «Спорт-Экспресс».

Также отмечается, что «железнодорожники» не планируют проводить сборы в других странах – покидать свою базу команда не планирует.

Последний матч сезона «Локо» сыграет 3 июня, соперником станет покинувшее РПЛ «Торпедо». На данный момент «Локомотив» идёт в РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице.

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