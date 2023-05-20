В «Локомотиве» рассказали о будущем Гилерме в клубе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем голкипера Маринато Гилерме в столичном клубе.

«Гильерме — наш игрок, один из символов «Локомотива». Он всегда готов выйти на поле. Новый контракт мы не обсуждали, наше соглашение долгосрочное», - приводит слова Нагорных Sport24.

Контракт 37-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро. Он выступает за «Локомотив» с 2007 года.

В текущем сезоне Гилерме принял участие в пяти играх во всех турнирах, в которых дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.