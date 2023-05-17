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В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе

17 Мая 2023 • 20:50 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов отреагировал на информацию о возможном подписании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Ранее сообщалось, что казанский клуб предложил 34-летнему форварду контракт на полтора года.

«Про Дзюбу я вообще первый раз слышу. Информация об интересе «Рубина» к нему не соответствует действительности», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба забил восемь голов и записал на свой счет четыре результативные передачи в 11 матчах за «Локомотив». Трудовой договор футболиста с «железнодорожниками» истекает предстоящим летом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Артём Дзюба Эдуард Сафонов
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