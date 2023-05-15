Квеквескири прокомментировал победу «Факела» над «Пари НН»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о победе над «Пари НН» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Великолепные эмоции от игры. Не знаю, с чем связан такой результат. Главное, мы выиграли, это самое важное. Остальное – без разницы», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

Также футболист отказался комментировать отставку экс-главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова и передал привет наставнику «Пари НН» Сергею Юрану.

После 27 туров РПЛ воронежская команда расположилась на 12-м месте турнирной таблицы, набрав 27 очков. До конца сезона командам осталось провести по три игры.