Опорный полузащитник воронежского «Факела» Андрей Мендель грядущим летом станет новичком клуба элитного дивизиона Греции «Пансерраикоса». Об этом в своём телеграм-канале сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Менделю 28 лет, в текущем сезоне он вышел на поле за воронежцев 24 раза, не отметившись голевыми действиями. Transfermarkt оценивает стоимость опорника в 500 тыс. евро.

Как отмечает Карпов, этот переход российского футболиста в чемпионат Греции – не последний и скоро в эту балканскую страну отправятся еще несколько футболистов из России.

Ранее сам Мендель заявлял, что мечтает отправиться играть в Европу.