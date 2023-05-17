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Игрок «Факела» уедет играть в Европу слухи

17 Мая 2023 • 20:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Опорный полузащитник воронежского «Факела» Андрей Мендель грядущим летом станет новичком клуба элитного дивизиона Греции «Пансерраикоса». Об этом в своём телеграм-канале сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Менделю 28 лет, в текущем сезоне он вышел на поле за воронежцев 24 раза, не отметившись голевыми действиями. Transfermarkt оценивает стоимость опорника в 500 тыс. евро.

Как отмечает Карпов, этот переход российского футболиста в чемпионат Греции – не последний и скоро в эту балканскую страну отправятся еще несколько футболистов из России.

Ранее сам Мендель заявлял, что мечтает отправиться играть в Европу.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Андрей Мендель Пансерраикос
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