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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камано: «Дзюба очень помог «Локомотиву»

16 Мая 2023 • 17:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.

«Артём — очень важный игрок для команды. Нельзя недооценивать его роль. Дзюба очень помог «Локомотиву» в весенней части сезона. Благодаря нему мы можем разнообразно играть: например, когда не получается низом, то можно играть верхом», — приводит слова Камано «Чемпионат».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба забил восемь голов и записал на свой счет четыре результативные передачи в 11 матчах за «Локомотив».

После 27 туров «железнодорожники» занимают десятое место в РПЛ, имея в своем активе 36 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Франсуа Камано
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