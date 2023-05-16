Камано: «Дзюба очень помог «Локомотиву»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.

«Артём — очень важный игрок для команды. Нельзя недооценивать его роль. Дзюба очень помог «Локомотиву» в весенней части сезона. Благодаря нему мы можем разнообразно играть: например, когда не получается низом, то можно играть верхом», — приводит слова Камано «Чемпионат».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба забил восемь голов и записал на свой счет четыре результативные передачи в 11 матчах за «Локомотив».

После 27 туров «железнодорожники» занимают десятое место в РПЛ, имея в своем активе 36 набранных очков.