Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о введении системы Fan ID.

- Вы раскритиковали отдельных руководителей «Локомотива», которые раньше работали в клубе. Что вас не устраивает?

- Они не понимают сути футбола, как и те, кто ввёл Fan ID. Как теперь только не завлекают болельщиков! Даже квартиры разыгрывают – всё равно не работает. Если на матче «Спартак» - «Зенит» стадион не заполняется – это ужас. Хотели люди убить фанатское движение, вот и нашли способ. Рекламу крутят, мужиков в шарфиках показывают, а стадионы пустые. Так же и с клубом. Как только «Локомотив» начнёт какую-то роль играть, сразу что-то изменят.

- Думаете, это делается сознательно?

- Не знаю. Много лет назад «Локо» играл с «Зенитом», а питерцы нарушили регламент. Президентом тогда был Наумов, я полетел вместе с командой куда-то на Урал. Не можете представить, сколько людей звонили Наумову и просили забрать заявление с просьбой присудить «Зениту» техническое поражение. Даже глава РЖД Якунин позвонил и попросил забрать заявление.