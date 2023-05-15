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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Баринов: «Хотели люди убить фанатское движение, вот и нашли способ» эксклюзив

15 Мая 2023 • 09:25 Комментировать (4)
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о введении системы Fan ID.

- Вы раскритиковали отдельных руководителей «Локомотива», которые раньше работали в клубе. Что вас не устраивает?

- Они не понимают сути футбола, как и те, кто ввёл Fan ID. Как теперь только не завлекают болельщиков! Даже квартиры разыгрывают – всё равно не работает. Если на матче «Спартак» - «Зенит» стадион не заполняется – это ужас. Хотели люди убить фанатское движение, вот и нашли способ. Рекламу крутят, мужиков в шарфиках показывают, а стадионы пустые. Так же и с клубом. Как только «Локомотив» начнёт какую-то роль играть, сразу что-то изменят.

- Думаете, это делается сознательно?

- Не знаю. Много лет назад «Локо» играл с «Зенитом», а питерцы нарушили регламент. Президентом тогда был Наумов, я полетел вместе с командой куда-то на Урал. Не можете представить, сколько людей звонили Наумову и просили забрать заявление с просьбой присудить «Зениту» техническое поражение. Даже глава РЖД Якунин позвонил и попросил забрать заявление.

 

 

                                                  

 

 

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Комментарии (4)
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One Live
15 Мая 2023 в 10:22
Баринов все верно сказал, теперь стадионы еще долго будут пустыми!
wertygaz
15 Мая 2023 в 09:33
Зенит клуб слабый, ему надо помогать. Регламент нарушили не беда, не идет игра судьи подключаться. Надо докупить бразильцев то можно и гражданства раздать и еще легионеров завести. «Супер» клуб неудачи которого празднует вся страна. Жаль пропали Еврокубки поводов для радости было больше. Вечный чемпион при действующей власти, игрушка для души для пары человек…
One Live
15 Мая 2023 в 10:22
Хорошо написал! РПЛ стал турниром к которому полностью пропал интерес!
One Live
15 Мая 2023 в 10:22
Хорошо написал! РПЛ стал турниром к которому полностью пропал интерес!
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