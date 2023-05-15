В «Факеле» сделали смелое заявление о победной серии команды

Воронежский «Факел» в минувшие выходные продолжил свою победную серию в рамках РПЛ – теперь она составляет три матча кряду и является для этой команды рекордной за всё время участия в чемпионатах России.

Спортивный директор воронежцев Кирилл Котов рассказал о настроении в его клубе.

«Ожидали такого результата от Евсеева? Давайте скажем, что Евсеев, команда и все те, кто причастен к этому, делали всё для этого, чтобы так было. Мы всё сделаем для того, эту серию побед продолжить», - цитирует Котова Metaratings.

Напомним, что началась серия успехов «Факела» с выездной победы над «Динамо» (2:0), продолжилась игрой с «Ростовом» Валерия Карпина (2:0), также на выезде и пока остановилась на игре с «Пари НН» дома. В матче с нижегородским прямым конкурентом команда Евсеева одержала тяжелую победу со счётом 1:0.

В грядущем туре Премьер-лиги воронежский коллектив ждёт непростое испытание – выездной матч с «Локомотивом».

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