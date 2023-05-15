Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» сделали смелое заявление о победной серии команды

15 Мая 2023 • 22:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Воронежский «Факел» в минувшие выходные продолжил свою победную серию в рамках РПЛ – теперь она составляет три матча кряду и является для этой команды рекордной за всё время участия в чемпионатах России.

Спортивный директор воронежцев Кирилл Котов рассказал о настроении в его клубе.

«Ожидали такого результата от Евсеева? Давайте скажем, что Евсеев, команда и все те, кто причастен к этому, делали всё для этого, чтобы так было. Мы всё сделаем для того, эту серию побед продолжить», - цитирует Котова Metaratings.

Напомним, что началась серия успехов «Факела» с выездной победы над «Динамо» (2:0), продолжилась игрой с «Ростовом» Валерия Карпина (2:0), также на выезде и пока остановилась на игре с «Пари НН» дома. В матче с нижегородским прямым конкурентом команда Евсеева одержала тяжелую победу со счётом 1:0.

В грядущем туре Премьер-лиги воронежский коллектив ждёт непростое испытание – выездной матч с «Локомотивом».

Евсеев: «Приятно, когда болельщики скандируют моё имя»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев Кирилл Котов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
23:35 · Россия. Премьер-лига
Байдачный считает, что сборная Камеруна сейчас не сильнее команды России
23:31 · Россия. Премьер-лига
Дркушич - о победе над «Ростовом»: Мы показали в этом матче, что будет, если мы будем одной командой на поле
23:27 · Россия. Премьер-лига
Ондуа заявил, что хотел бы сыграть против сборной России
23:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая: «У «Динамо» не получилось договориться с Черчесовым»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Динамо» надо обратить внимание на российских тренеров»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Талалаев ответил Семёнову на слова о желании отправить «Химки» в Первую лигу
22:46 · Россия. Премьер-лига
В «Вероне» высказались о словах агента Гюнтера про переход в «Спартак»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Капелло назвал лучшего тренера РПЛ
22:33 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Николсон: Нужно относиться к «Зениту» с уважением
22:26 · Россия. Первая лига
Григорян нашёл работу в Первой лиге 1 слухи
22:11 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» сделали смелое заявление о победной серии команды
22:01 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил выбор «Торпедо» стадиона на Первую лигу
21:48 · Россия. Премьер-лига
Березовский сравнил «Динамо» Шварца и Йокановича
21:26 · Россия. Премьер-лига
Талалаев заявил, что был готов к Первой лиге
21:18 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» рассказали об отстранённых от основной команды игроках
Все новости
Рекомендуем