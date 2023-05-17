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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили считает, что в будущем Дзюба может стать министром спорта

17 Мая 2023 • 14:39 Комментировать (2)
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению ветерана, после завершения игровой карьеры у Дзюбы будет много различных вариантов для самореализации, так как он очень популярен в России. Также Кавазашвили не исключил и того, что в будущем Дзюба способен стать министром спорта.

«Он зарекомендовал себя как большой патриот, думаю, может. Если у него действительно будет желание улучшить спорт в стране, то, пожалуйста. У Артёма получится», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Отметим, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной России (30 голов в 55 матчах).    

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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ингерман
17 Мая 2023 в 15:25
ай нормуль.. надеюсь увидець саревнавания по новаму виду тяжелой ацлетики.. А-ха-ха-ха! )))
One Live
17 Мая 2023 в 14:46
Футбол убили, теперь и весь спорт решили закопать?
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