«Локомотив» проявляет серьёзный интерес к защитнику «Крыльев Советов»

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову.

По информации «РБ Спорт», агент 26-летнего футболиста Павел Андреев хочет, чтобы его клиент присоединился именно к «красно-зелёным». Отмечается, что в соглашении Солдатенкова с «Крыльями Советов» прописана сумма отступных, которая составляет 150 миллионов рублей, поэтому вполне вероятно, что контракт защитника будет выкуплен по окончании текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Солдатенков провёл 22 матча, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.