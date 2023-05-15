Мор назвал сильные качества Дзюбы

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Эксперт назвал 34-летнего форварда высококлассным футболистом, который обладает отличными физическими данными и хладнокровием.

«Если нужно сыграть в касание, то он так и играет, если нужно сыграть под себя и выдержать паузу, то и здесь он это выполняет. К тому же здорово играет в верховой борьбе», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. После 27 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков.