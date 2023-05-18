Василенко: «На каждую игру Это’О просил две бутылки колы»

В своё время нынешний главный тренер «Алании» Олег Василенко работал в штабе главного тренера «Анжи» Гуса Хиддинка. В тогда ещё звёздном махачкалинском клубе специалист работал с главной приезжей звездой, возможно, за всю историю Российской премьер-лиги – камерунцем Самюэлем Это’О.

Василенко рассказал, что бывший игрок «Барселоны» и «Интера» просил на каждый матч.

«На каждый матч ему нужно было две бутылки колы — одну он выпивал в перерыве, вторую после игры. Это была его традиция», - цитирует Василенко Sport24.

По словам специалиста, этот популярный напиток камерунец выпивал, ещё будучи игроком «нерадзурри».

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