Антон Миранчук: «Надо отдать должное «Факелу», отличная команда»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Факел» (1:0) Антон Миранчук поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Начну с маленькой детали, на которую не все обратили внимание. Вы сегодня начинали со скамейки. И не было игровой футболки надето, пришлось ее надевать. Вы переодевались прямо на скамейке. А остальные запасные сразу были в игровой форме. Это какая-то традиция или случайность?

- Чистая случайность, не знаю, с чем это связано, потому что обычно сразу надеваешь. Но жарко, и не хочется, когда раздеваешься, чтобы майка была потная, поэтому, наверное, пришлось потом ее переодеть.

- В чем была сложность во взламывании этого «Факела»? 88 минут не получалось забить.

- Такая тяжелая игра. Надо отдать должное «Факелу», отличная команда, мы очень серьезно настраивались. Получился неплохой футбол, до одного гола, как и случилось. Могли пропустить и, как видите, забили. Поэтому надо сказать, что вся команда молодцы, боролись. Старались не проигрывать борьбу, так как знали, что «Факел» может навязать борьбу, все ребята молодцы, с победой.

- Как игроки находят для себя мотивацию в конце сезона, когда в турнирной таблице по сути разницы уже нет никакой?

- Согласен. Мы для себя решили, что вторая часть сезона для нас как финал, потому что мы многое упустили за первый круг, поэтому стараемся настраиваться на каждый матч и отдавать все силы. Плоды, вы видите, обязательно придут.