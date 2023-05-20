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Борис Игнатьев: «Приход Евсеева разбудил «Факел», у него хорошая перспектива остаться в РПЛ» эксклюзив

20 Мая 2023 • 16:57 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Факел
окончен

Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Локомотива» над «Факелом» (1:0).

- Как вам игра?

- Все должно быть в сравнении с «Локомотивом», который эту часть сезона проводит на хорошем уровне. Он хорошо мотивирован, организован. Команда усилилась за счет квалифицированных футболистов, и отсюда заметно улучшилось качество игры. Поэтому есть результат.

- А как вам игра воронежского клуба?

- «Факел» все время борется за выживание. Приход Евсеева разбудил ребят и придал игре новую окраску, которая была присуща Вадиму. Воронежцы много борются за мяч, хорошо мотивированы, хорошо обороняются, но на сегодняшний день им явно не достает качества в атакующих действиях.

- Получается, все решил выход Миранчука на замену?

- «Железнодорожники» и до этого имели преимущество, но не настолько, чтобы говорить о безоговорочном превосходстве в данной встрече. Галактионов сделал хорошие замены. А Миранчук лишний раз подтвердил свое качество. Он внес в игру команды впереди новую искру, чем и воспользовался «Локомотив».

- Итог матча закономерен? Кроме голевого удара Миранчука и вспомнить особо нечего, в отличие от моментов «Факела».

- У «Факела» были скорее эмоциональные всплески впереди. Не сказать, что это было как-то стабильно, и он имел преимущество в позиционной игре. Но воронежцы сегодня выглядели достойно и убедительно. При этом чувствовалось, что класс у «Локомотива» чуть выше. Это была по-настоящему боевая игра. «Факел» предстал в другом формате. Совсем иная команда, которая психологически чувствовала себя уверенно и создавала конкуренцию «Локомотиву», который запомнился в этой части чемпионата хорошо организованной и умелой командой.

- Есть ощущение, что «Факел» избежит стыков?

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- Конечно. У него хорошая перспектива, чтобы остаться в РПЛ.

- Без Дзюбы игра в атаке «Локомотива» смотрится не так опасно. Согласны, что Артёма не хватало впереди?

- Не хватало конкретики. Дзюба выглядит наконечником атакующих действий команды. Много через него строится. Он очень опасен в штрафной. Все атаки, фланговые атаки, которые «Локомотив» выстаивает, заканчиваются через Артёма. Поэтому без него атакующая мощь «железнодорожников» потускнела.

- «Факел» мог повести в счете на 15-й минуте. На 78-й - «Локомотиву» повезло, когда мяч попал в штангу. Вы удивлены такой смелой игрой гостей, или им просто некуда отступать?

- Воронежцы очень мотивированы. Есть огромное желание проводить не только контратаки, но и хорошо отбирая мяч, они быстро переходят из обороны в атаку. Эта уверенность во всем проявилась с приходом Евсеева.

- Можно сказать, что «Локомотив» недооценил «Факел»?

- Трудно сказать. Но то, что у хозяев не было большой агрессии, которую они показали во многих матчах, это точно. Я ее сегодня не увидел. Все затачивалось на Дзюбе и Пиняеве, но их не было.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Борис Игнатьев
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