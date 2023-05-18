Нападающий «Локомотива» Дзюба пропустит игру с «Факелом»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не сможет принять участие в матче 28-го тура РПЛ против «Факела».

По информации Metaratings, 34-летний футболист не успел восстановиться от травмы, поэтому в преддверии игры с «Факелом» Дзюба тренировался индивидуально. Также отмечается, что под вопросом остаётся и участие другого нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева.

Матч «Локомотив» — «Факел» состоится в субботу, 20 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени. На данный момент «железнодорожники» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опережают 12-й «Факел» на девять очков.